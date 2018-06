Anke Buckinx gaat trouwen "Ik heb 14 jaar moeten wachten" 19 juni 2018

Ze heeft er lang op moeten wachten, maar afgelopen weekend heeft radiostem Anke Buckinx dan toch een huwelijksaanzoek gekregen van haar vriend Tom. Dat gebeurde op haar 38ste verjaardag tijdens een uitstapje in Utrecht, zo vertelde ze in de ochtendshow van Joe aan haar collega Sven Ornelis. "We waren gezellig tapas aan het eten op een terras. Toen ik terugkwam van het toilet, vroeg Tom of ik met hem wilde trouwen. Een complete verrassing. Na 14 jaar dacht ik niet dat het nog ging gebeuren. Sven zal nu dus iets anders moeten verzinnen om me mee te plagen. (lacht)" Anke en haar vriend hebben ook een dochtertje van 3, Lou. (MVO)

