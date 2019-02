Ankaragücü blaast transfer Limbombe in extremis af 01 februari 2019

Stallone Limbombe keert vandaag terug naar Gent. AA Gent had een akkoord met het Turkse Ankaragücü om de 27-jarige flankspeler voor zes maanden uit te lenen. Limbombe vertoefde intussen zelf twee dagen in Ankara om tot een overeenkomst te komen. Alles leek - op enkele details na - in orde, maar uiteindelijk zag Ankaragücü volgens Turkse bronnen na de medische en fysieke tests af van de transfer. Limbombe is door Jess Thorup naar de B-kern verwezen en lijkt de volgende maanden niet op veel speeltijd te moeten rekenen bij de Buffalo's. (RN)