Animo op Africa Cup: Egypte sneuvelt, Madagaskar stunt opnieuw 08 juli 2019

Altijd wat te beleven op de Africa Cup. Dit weekend sneuvelde er de ene favoriet na de andere. Zo vloerde Nigeria zaterdag titel-verdediger Kameroen in een doelpuntenrijk duel (3-2). Vervolgens ging gastland Egypte verrassend onderuit tegen Zuid-Afrika. De Farao's, met sterspeler Mo Salah, lieten de meerdere kansen op de openingsgoal liggen. Vijf minuten voor tijd sloegen de 'Bafana Bafana' wel genadeloos toe. Gisteren ging het bijltjesweekend vrolijk verder, met een nieuwe stunt van revelatie Madagaskar. Via goals van Amada en Andriatsima kwamen de Malagassiërs twee keer op voorsprong tegen Congo, maar dat knokte telkens terug. In de strafschoppenserie bleef Madagaskar het koelste. Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) miste de beslissende elfmeter. Het Guinee van Paul Put verloor met 3-0 tegen Algerije. (VDVJ)

