Angelique Van Ombergen, neurowetenschapster van 29 met internationale faam: “Als kind las ik al liever 'National Geographic' dan 'Joepie’” Nadine Van der Linden

16 februari 2019

05u00 0 De Krant "Een uitblinker in de wetenschap", noemde zakenblad 'Forbes' haar deze week. Dat is een hele eer, maar Angelique Van Ombergen (29) heeft het niet cadeau gekregen. Als kind zat ze al boven een microscoop, las ze liever 'National Geographic' dan 'Joepie' en deed ze rekensommetjes als hobby. "Een streber? Ja, dat ben ik wel", lacht de jonge wetenschapster met internationale faam.

Angelique is afkomstig van Beveren en woont er nog steeds, samen met haar echtgenote. In mei verwacht het koppel hun eerste kind - de ogen van Angelique schitteren wanneer ze erover vertelt. Maar werken doet ze momenteel in Nederland, bij ESA, het European Space Agency. De vele kilometers die ze aflegt: het is één van de offers die ze voor een wetenschappelijke carrière brengt. Offers die veel andere vrouwen in het vak doen afhaken, wat ze jammer vindt - daarover straks meer.

