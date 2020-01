Exclusief voor abonnees Angelina Jolie ten strijde tegen fake news 25 januari 2020

Angelina Jolie (44) maakt voor BBC World News een programma dat tieners moet helpen om nepnieuws te herkennen. De Amerikaanse actrice - zelf moeder van zes kinderen - produceert 'BBC My World', dat de verhalen achter internationale kwesties uitlegt. Het programma is gericht op kinderen van 13 en ouder. "Als moeder ben ik blij dat ik hier mijn steun aan kan geven", vertelt Jolie. Het wekelijkse programma, dat een halfuur duurt, wordt uitgezonden via BBC World News. De eerste aflevering is zondag om 18.30 uur Belgische tijd te zien. Het programma zal ook te bekijken zijn op een YouTube-kanaal.

