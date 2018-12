Angelina Jolie heeft interesse in presidentschap 29 december 2018

Komt de Amerikaanse actrice Angelina Jolie (43) bij de presidentsverkiezingen van 2020 op voor de Democraten? Het kan. Tijdens een radio-interview met BBC4 onthulde ze immers haar interesse in politiek. Toen het over het presidentschap ging, liet ze verstaan dat ze over de nodige vaardigheden beschikt: ze heeft een olifantenhuid en ze is ruimdenkend. Ze voegde er ook aan toe dat ze erg tevreden is over haar rol als speciale gezant voor de Verenigde Naties. "Voorlopig maak ik er geen werk van", besloot ze op het einde. Maar het woordje 'voorlopig' triggerde de interviewer. "Had je me er 20 jaar geleden naar gevraagd, had ik eens gelachen. Ik weet het echt niet. Ik zeg altijd dat ik ga waar ze me nodig hebben." (MAC)

