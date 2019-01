Angèle opnieuw op Rock Werchter 19 januari 2019

00u00 0

Aan de line-up van Rock Werchter zijn 10 artiesten toegevoegd, met popprinses Angèle als opvallendste naam. Ook vorig jaar stond de Brusselse op de wei in Werchter, al was haar debuutalbum 'Brol' toen nog niet uit. Net als toen staat ze geprogrammeerd op zaterdag, samen met andere nieuwkomer The Good, The Bad & The Queen. Daarnaast werden ook Elbow, Brockhampton en Charlotte Gainsbourg (donderdag 27 juni), Janelle Monáe en Khruangbin (vrijdag 28 juni) en New Order, Mac DeMarco en $uicideboy$ (zondag 30 juni) aan de affiche toegevoegd. Tickets zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN