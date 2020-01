Exclusief voor abonnees Angèle binnenkort in film met Marion Cotillard 31 januari 2020

Angèle (24) verovert niet alleen concertzalen, binnenkort is ze ook te zien in de bioscoop. De Brusselse popzangeres kreeg een rol in 'Annette', een musicalfilm die eind dit jaar in de cinema verwacht wordt.