Angela Merkel, de musical: een 'wagneriaanse electro-opera' 30 maart 2019

Het Nederlandse theatercollectief Nineties Productions heeft met 'Merkel' een musical over de Duitse bondskanselier Angela Merkel gemaakt. De 'wagneriaanse electro-opera' ging donderdag in Utrecht in première en stelt Merkels strijd met de vluchtelingencrisis van 2015 centraal. Regisseur Floor Houwink ten Cate omschrijft het stuk als een lofzang aan de strijd van de "schijnbaar egoloze vrouw". De opera is gebaseerd op toespraken, informatie van bekenden van Merkel, biografieën, herinneringen uit haar kindertijd maar ook op "fictieve ontmoetingen". Merkel is al dertien jaar bondskanselier, het is haar laatste ambtstermijn. In 2021 stapt ze uit de politiek.