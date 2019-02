Andy Peelman verruilt buurtpolitie voor buitenlands korps 05 februari 2019

Zien we Andy Peelman (35) binnenkort in een spectaculaire achtervolging op een Amerikaanse highway? Het zou zomaar kunnen, want de ster van 'De buurtpolitie' gaat voor een nieuwe reportagereeks op VTM langs bij politie-eenheden overal ter wereld. "Ik ga er als politieman actief samenwerken met lokale korpsen", licht Andy toe in 'Dag Allemaal'. Aangezien hij ook in het echte leven agent is, kent hij de job natuurlijk door en door.

