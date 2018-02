Andy Peelman met zijn superhond in 'De Buurtpolitie': "Sterallures heeft hij nog niet en ik ook niet, hoop ik" Sven Spoormakers

10 februari 2018

00u00 0 De Krant Andy Peelman (35) is flik op tv én in het echt. Zijn hond Barry is dat ook - superhond in 'De Buurtpolitie' en schrik van boeven en oproerkraaiers in politiezone Zuid in Brussel. "Als hij een inbreker hoort achter een deur, wil hij maar één ding: hem 'opfretten'."

Barry is een politiehond, hè. Té lief mag hij ook niet worden. Als ik op het voetbal sta, tussen de supporters van Anderlecht of Manchester United, en Barry gaat op zijn rug liggen om gestreeld te worden: dat ziet er redelijk belachelijk uit." Andy Peelman lacht wanneer zijn indrukwekkende Mechelse herder in het Osbroek van Aalst vrolijk kennismaakt met Lola, mijn vijf maanden oude bordercollie die met puppy-enthousiasme rond hem springt. Voor haar is Barry enkel een speelkameraadje, voor de fans van 'De Buurtpolitie' is de stoere herdershond de held, een superspeurder die mensen redt uit benarde situaties, boeven klist en plots een geurspoor naar een drugsbende oppikt. "Zo'n superhond is hij in het echt niet. Hij is getraind om aan te vallen, waardoor we bij de opnames van 'De Buurtpolitie' dus altijd voorzichtig moeten zijn. Barry kent het verschil niet tussen een échte inval in een gebouw en een gespeelde. Als hij een inbreker hoort achter een deur, wil hij maar één ding: hem opfretten (lacht). Draaien we bij 'De Buurtpolitie' zo'n scène, zeg ik altijd tegen de acteur dat hij ervoor moet zorgen dat hij de deur niet opent voor ik het zeg - anders heeft Barry hem vast, hoor."

Je werkt in politiezone Brussel-Zuid - in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. Niet de rustigste werkplek voor een politieman.

"Dat is elke dag Walibi, jong. De dingen die je daar meemaakt, dat beleef je als politieman nergens anders. Maar: in de veertien jaar dat ik er al werk, is er veel veranderd. Vroeger hadden de gastjes op straat nog schrik van de flikken. En respect. Nu niet meer, en dat is spijtig. En toch: mocht ik in een rustige zone werken, ik zou mijn job niet half zo interessant vinden als nu. Een dorp waar ze het rampenplan afkondigen als een vogel zijn pootje breekt: voor mij mag het toch wat spannender."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

