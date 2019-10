Exclusief voor abonnees Andy Peelman kneust twee ribben in de woestijn 23 oktober 2019

Dikke pech voor Andy Peelman (36). Hij nam afgelopen week deel aan het extreme mountainbikeparcours Roc du Maroc, maar kwam tijdens de derde dag ongelukkig ten val. "En daar heb ik helaas twee gekneusde ribben aan overgehouden", zegt hij. "Het was echt een heel dom accident. Ik verloor mijn evenwicht tijdens het fietsen, maar kon mijn voet niet op de grond zetten omdat ik klikpedalen had. Toen ben ik tegen de vlakte gegaan. Ik voelde onmiddellijk dat er iets niet in orde was. Twee gekneusde ribben, dus. Daar kwam nog eens bij dat ik me ook niet zo goed voelde. Het eten in het hotel was mij niet goed bekomen. Ik heb de tocht volledig uitgereden en ben tevreden dat ik dat gedaan heb. Maar momenteel voel ik me dus echt niet zo goed. Slapen, met de auto rijden, niezen, diep inademen,... heel pijnlijk allemaal."

