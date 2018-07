Andy Peelman is vierde Romeo 12 juli 2018

Andy Peelman, beter bekend als inspecteur Koen uit 'De Buurtpolitie', heeft gisteravond zijn debuut gemaakt als zanger. Tijdens Vlaanderen Feest! in Antwerpen trad hij op met De Romeo's. In een maagdelijk wit maatpak, geleend van Davy Gilles, bracht hij het nummer 'Zeg 'ns meisje' van Paul Severs. "Een ideetje van de VRT, en die sjarels van De Romeo's zagen dat meteen zitten", vertelt Andy. "Ik voelde mij enorm vereerd, ook al kan ik niet zingen. Volgens mij hebben ze de microfoon uitgezet toen ik zong. (lacht) Alle andere artiesten waren ook supervriendelijk. Ze gunden het mij om hier te staan. Maar voor alle duidelijkheid: dit is niet de start van een zangcarrière." (CD)

