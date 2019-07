Exclusief voor abonnees Andy Peelman is trotse papa van Feline 27 juli 2019

Goed nieuws ten huize Andy Peelman. De 'Buurtpolitie'-acteur en zijn vrouw, Tine Kissling, zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje, Feline. Dat nieuws deelden ze gisteren op Instagram. Tine was eigenlijk uitgerekend voor half augustus, maar het koppel wist op voorhand al dat de kans op een vroeggeboorte groot was. "Zoiets schattigs komt nooit te vroeg!", klinkt het enthousiast bij Andy. "Wij stellen u met trots voor aan dochter Feline Peelman Kissling. Een prachtige prinses van 2,730 kilogram en 47 centimeter. Geboren op 25 juli 2019 om 11u07. Mama en kind stellen het prima, papa zag dat het goed was!" (MVO)

