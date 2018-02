Andy en Erika zijn meest sexy BV's 09 februari 2018

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de eroticabeurs volgende week weer halt in Antwerp Expo. Op zondag 18 februari wordt daar de award van meest sexy BV uitgereikt , zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De bezoekers van de eroticabeurzen kozen dit jaar voor verrassende winnaars. Naast 'De Buurtpolitie' op tv en in de bioscoop, scoort de populaire Andy Peelman nu ook als meest sexy BV. Bij de vrouwen sleept 'Familie'- actrice Erika Van Tielen de titel in de wacht.

