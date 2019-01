Andrijasevic maakt sterke entree 28 januari 2019

Vorig week uit Gent overgekomen, een paar keer getraind, meteen in de basis en na 15 minuten al een eerste assist: Franko Adrijasevic heeft zijn entree bij Waasland-Beveren niet gemist. "Dat ik onmiddellijk mocht starten, geeft me een goed gevoel. Die blijk van vertrouwen werd mij bij Gent niet gegund. Het was van eind oktober geleden dat ik de volle 90 minuten speelde. Toevallig in het heenmatch tegen Charleroi. Toch ondervond ik weinig moeite om het einde te halen. De basisconditie is er, nu nog matchritme opdoen en het komt helemaal in orde. Ik hoop dat ik mijn nieuwe club goede diensten kan bewijzen. Als '10' achter twee spitsen of als tweede spits." Midden februari speelt Waasland-Beveren op de Freethiel tegen Gent. Vermits Gent het loon van Andrijasevic doorbetaalt, mag hij niet worden opgesteld.(AR)

