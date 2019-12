Exclusief voor abonnees Andres Vereecke Belgisch indoorkampioen Kerstjumping Mechelen 27 december 2019

Op de eerste dag van de Kerstjumping in Mechelen heeft Andres Vereecke de Belgische indoortitel veroverd. In een barrage met acht toonde hij zich met het Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Igor van de Wittemoere 12 honderdsten sneller dan het pas verkozen Talent van het Jaar Thibeau Spits en Classic Touch DH, die finishten in 38 seconden. Nicola Philippaerts zette met de BWP-merrie J'Adore van het Schaeck de snelste chrono (37.43) op de tabellen, maar stootte op de allerlaatste hindernis toch nog een balk af en dat kostte hem vier strafpunten en de zege. Hij moest vrede nemen met de vijfde plaats. (LWK)