André is 100, Cecile 101 en ze kunnen geen moment zonder elkaar 12 november 2018

Sinds dit weekend zijn ze officieel het oudste koppel van Vlaanderen. André werd 100, zijn Cecile 101. Dat vierden ze samen in een rusthuis in het Oost-Vlaamse Huise, bij Zingem. Na liefst 76 jaar huwelijk zijn ze nog altijd onafscheidelijk. "Onlangs moest ik naar het ziekenhuis voor een klein onderzoek en ze wilden me een paar dagen in observatie houden", vertelt André. "Dat is niet doorgegaan. Ik moest bij Cecile zijn, hé."

