André Hazes "voor altijd" herenigd met Monique

André Hazes (25) steekt het niet meer onder stoelen of banken: hij is definitief herenigd met Monique Westenberg (43), de moeder van zijn kind. De Nederlandse zanger deelde een romantische foto op Instagram. "Ik ben voor altijd van jou", schreef hij eronder. Dat Hazes' liefdesleven de voorbije maanden een hobbelig parcours kende, is een understatement. Eind vorig jaar verbrak hij zijn relatie met Monique en koos hij voor nieuw liefdesgeluk bij presentatrice Bridget Maasland (45). Maar die relatie eindigde even abrupt als ze begonnen was. Na amper drie maanden, en een heleboel romantische Instagram-posts, bleek het nieuwbakken stel alweer uit elkaar te zijn.

