André Hazes Jr. komt naar Lotto Arena 10 maart 2018

Fans van Jan Smit krijgen deze avond een nieuwtje tijdens 'Jan en Alleman' in het Sportpaleis. Smit mag er aankondigen dat ook die andere klasbak uit Nederland, André Hazes, op zaterdag 10 november 2018 met zijn band in de Antwerpse Lotto Arena komt concerteren. André kijkt er zelf enorm naar uit en belooft er samen met het publiek een unieke avond van te maken! "Morgen (vandaag) ben ik te gast in het Sportpaleis bij het concert van Jan Smit, dus ik ga zeker al even gluren bij de buren", zegt de zanger. "Aan de buitenkant ziet de Lotto Arena er erg indrukwekkend uit, laat staan als die straks, hopelijk, tot de nok gevuld is. Heerlijk om daar mijn fans te mogen ontvangen."

