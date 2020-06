Exclusief voor abonnees André Gyselbrecht "Nochtans is hij modelgevangene" RAADKAMER OORDEELT TWEE KEER NEGATIEF: GEEN ENKELBAND 27 juni 2020

00u00 0

André Gyselbrecht (69), de opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon Stijn Staelens, blijft voorlopig in de cel, zo besliste de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. 'Dokter Gyselbrecht' wou graag elektronisch toezicht, maar die vraag is afgewezen. Volgens zijn advocaat Johan Platteau voldeed zijn cliënt nochtans aan alle voorwaarden voor een enkelband. "Alle adviezen van psychologen, psychiaters en de psychosociale dienst zijn positief", zei hij voor de zitting. "Mijn cliënt is een modelgevangene en er is absoluut geen risico op nieuwe feiten." Het parket gaf echter een negatief advies en dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dus gevolgd.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen