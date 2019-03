André en Roxeanne negeren elkaar op Hazes-eerbetoon 19 maart 2019

Naar jaarlijkse gewoonte werd de Amsterdamse Ziggo Dome afgelopen weekend omgetoverd tot een gezellige kroeg voor 'Holland zingt Hazes', een eerbetoon aan de bekende volkszanger die in 2004 stierf. Zijn kinderen konden daar uiteraard niet ontbreken. Roxeanne (26) en André Jr. (25) leven al jaren in onmin met elkaar en ook afgelopen weekend bleek nog maar eens dat het water tussen hen erg diep is. "Ze liepen elkaar straal voorbij en hebben de hele avond geen woord met elkaar gewisseld", zegt een bron in de Nederlandse pers. "Het was gewoon gênant om te zien. Ze deden net of de ander niet bestond." Waarom de twee in de clinch liggen, is nog altijd niet helemaal duidelijk. André sloot zich eerst ook af van zijn moeder, maar dat contact lijkt hersteld. "We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer naar het verleden gaan kijken", vertelde hij onlangs. "En dat we ons alleen nog op de toekomst richten. Dat zijn we ook aan het doen." Vanavond heeft Hazes Jr. in 'André Hazes:Ik haal alles uit het leven' op VIJF andere dingen aan het hoofd. Hij moet met zijn vrouw Monique (41) immers zijn nieuwe huis inrichten. (DBJ)

