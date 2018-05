Anderstalige kleuter niet naar school? Dan wil N-VA leefloon afnemen 07 mei 2018

Kleuters uit gezinnen die thuis geen Nederlands spreken, moéten door hun ouders naar school gestuurd worden. Anders wil N-VA een stuk van het leefloon inhouden. Het is één van de 528 punten van het Antwerpse verkiezingsprogramma dat gisteren door de partijleden is goedgekeurd. Volgens voorzitter Bart De Wever is het voorstel niet in tegenspraak met de leerplicht op 6 jaar. "We dreigen met sancties, maar volgens mij gaan we ze niet moeten toepassen. De betrokken ouders zullen wel luisteren." (PhT)