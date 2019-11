Exclusief voor abonnees Anderlecht 20 november 2019

Anderlecht heeft nog maar eens een boete gekregen voor wangedrag van supporters. Nu moet paars-wit 2.500 euro betalen omdat fans tijdens de match tegen Cercle Brugge een rookpot aanstaken. Elia Meschack, de Congolees die afgelopen zomer even kwam testen, heeft een schorsing van twaalf maanden gekregen omdat hij via een valse identiteitskaart een overgang wilde versieren naar Young Boys. Dimata vertoeft opnieuw in Lyon om te revalideren. (PJC)