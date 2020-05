Exclusief voor abonnees Anderlecht 27 mei 2020

Men is hoopvol dat Frank Boeckx (33) aan boord blijft als keeperstrainer bij de jeugd. Is er een akkoord, dan stopt Boeckx als actieve doelman. PSV liet Luckassen (24) weten dat hij weg mag bij "een fair bod". Anderlecht zal de aankoopoptie van 5 miljoen allicht niet lichten wegens te duur, maar bekijkt wel of het hem kan houden. (PJC)