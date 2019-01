ANDERLECHT 14 januari 2019

Omdat sportief directeur Verschueren via alle mogelijke kanalen spelers aangeboden krijgt, sprak hij in december al over een digitaal platform om alle vragen te centraliseren. Dat staat nu bijna op punt, in principe moet het deze week functioneel zijn. "Het moet ons in staat stellen professioneler en gestroomlijnder te werken", aldus Verschueren, die het initiatief ook lanceerde met dossier-'Propere Handen' in het achterhoofd. (PJC)