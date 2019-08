Exclusief voor abonnees Anderlecht 17 augustus 2019

In Nyon vond gisteren de loting plaats voor de 1/16de finales van de Women's Champions League. Anderlecht werd gekoppeld aan WFC Biik Kazygurt uit Kazachstan. De heenwedstrijd gaat door op donderdag 12/9 om 20 uur in het Lotto Park. Twee weken later (26/9), is de terugmatch. (NFA)