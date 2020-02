Exclusief voor abonnees Anderlechtfans ontevreden over sluiting tribune 17 februari 2020

Een deel van de fans van Anderlecht is hoogst ontevreden over het feit dat de club geen beroep heeft aangetekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de tribunes voor de match tegen Zulte Waregem. Die sanctie werd Anderlecht door de Geschillencommissie opgelegd naar aanleiding van het gooien van een voetzoeker in het doelgebied van Mignolet in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De fans vechten de sluiting van de vakken N5 en N6 aan en zullen daarover vandaag contact opnemen met de club. De betrokken fans vinden dat zij het slachtoffer zijn van een kleine minderheid van de 'Ultra's', die zaterdagavond ook verantwoordelijk waren voor het gooien van voetzoekers op KV Mechelen. Op aangeven van andere fans werd één van de daders aangeduid in Mechelen, wat hem mogelijk een stadionverbod oplevert. (RN)

