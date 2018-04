Anderlecht zindert weer maar Club moet niet bang zijn 16 april 2018

00u00 0

Met de T van Teo viert de doelpuntenmaker de 1-0 tegen Club Brugge. 't Was lang geleden dat het Astridpark zo bruiste als in het eerste halfuur gisteravond. Diaby maakte nog gelijk, maar 'de man in het busje' had buitenspel gezien. Of de titelstrijd nu nieuw leven is ingeblazen? Dát nu ook weer niet. Deze nederlaag zal binnen enkele weken slechts een voetnoot blijken in het play-off 1-verhaal, denkt onze chef voetbal. Al moet blauw-zwart wel dringend eens gaan scoren.

