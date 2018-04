Anderlecht zal optie Saief lichten 23 april 2018

De beslissing lijkt genomen. Anderlecht heeft de intentie om de optie in het contract van AA Genthuurling Kenny Saief (24) te lichten. Dat zou paars-wit 3,7 miljoen euro kosten, maar dan is het wel zeker dat het de Engelse gegadigden weet af te houden. Er zijn drie Premier Leagueclubs die de Amerikaan op de voet volgen. Saief is een vaste waarde bij Anderlecht onder Vanhaezebrouck en liet onlangs blijken open te staan voor een verlengd verblijf. Nog bij RSCA staat Mamadou Koné (26) van Eupen op de verlanglijst. Eupen zou de aanvaller voor één miljoen euro kopen bij moederclub Leganes, om hem nadien door te verkopen met winst. (PJC)