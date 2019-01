Anderlecht wuift interesse voor Bakkali weg 18 januari 2019

Niet iederéén mag vertrekken. Anderlecht heeft vanuit Turkije vragen gekregen rond Zakaria Bakkali (22), maar de club heeft de geïnteresseerden laten weten dat de Marokkaanse Belg niet weg mag. Fred Rutten kent Bakkali nog van bij PSV en meent dat hij de aanvaller kan gebruiken. Dat geldt niet voor James Lawrence (26). De Welshe verdediger, die pas in de zomer overkwam van Trencin, werd aangeboden bij binnen- en buitenlandse clubs. Het toont aan dat hij niet langer in de plannen past. Gisteren was er een vrije dag, Ognjen Vranjes (28) blijft voorlopig ziek. (PJC)