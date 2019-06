Exclusief voor abonnees Anderlecht wil Matt Smith (19) 20 juni 2019

00u00 0

Dat Anderlecht in zijn transferpolitiek naar de jeugd van Manchester City lonkt, was te verwachten. Eén van de namen die paars-wit in het vizier heeft, is die van de 19-jarige Welshman Matt Smith. Smith is een verdedigende middenvelder. T1 Simon Davies bevestigde in media van Manchester de interesse. Smith werd dit seizoen uitgeleend aan Twente. (MJR)