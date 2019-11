Exclusief voor abonnees Anderlecht wellicht op stage in Pinatar 09 november 2019

Geef hen eens ongelijk. Van 5 tot en met 12 januari zoekt Anderlecht de zon op voor de jaarlijkse winterstage. Wellicht is de bestemming San Pedro del Pinatar in de regio Murcia - 't is nog niet helemaal zeker, maar die locatie zou bij de staf de voorkeur genieten. Ook vorig seizoen onder Fred Rutten trainde RSCA in de Pinatar Arena. Het moet wel gezegd dat het effect daarvan achteraf nauwelijks merkbaar was. (PJC)