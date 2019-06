Exclusief voor abonnees Anderlecht volgt spelmaker Yusuf 06 juni 2019

Jong, talentvol en betaalbaar. Geen wonder dat Alhassan Yusuf (18) op de ruime verlanglijst van Anderlecht staat. Nigeriaanse en Zweedse media berichtten gisteren dat paars-wit de Nigeriaanse nummer tien volgt, wat ons ook werd bevestigd. Yusuf speelt sinds 2018 bij IFK Göteborg - hij maakte er nog geen enkel doelpunt - voordien voetbalde hij bij FC Hearts Abuja in zijn geboorteland. Ook Ajax, Feyenoord en Barcelona zouden hem op de radar hebben. (PJC)

Met de zegen van Vincent Kompany. Anderlecht blijft inzetten op de eigen jeugd. Nu heeft Antoine Colassin (18) zijn contract verlengd tot 2022. De middenvelder, die deel uitmaakte van de eerste elf talenten die onder Marc Coucke prof werden, moet op korte termijn de overstap naar de A-kern kunnen zetten, meent de sportieve top. Begeleider van Colassin is voormalig Rode Duivel Daniel Van Buyten. (PJC)

