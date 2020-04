Exclusief voor abonnees Anderlecht verliest toptalent aan Genk 23 april 2020

Straffe transfer in het jeugdvoetbal. Racing Genk is erin geslaagd Mika Godts (14) weg te plukken bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder/spits staat bekend als een toptalent. Ook Ajax, PSV, Man City en onder meer Arsenal wilden hem binnenhalen. Godts is jeugdinternational, in juni kan hij een profcontract tekenen