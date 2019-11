Exclusief voor abonnees Anderlecht verliest oefenduel van KVO, Kompany kijkt nog toe 15 november 2019

Anderlecht weet weer wat verliezen is. Op bezoek bij KV Oostende ging het onderuit in een oefenwedstrijd: 3-1. Beide ploegen maakten van de match gebruik om enkele spelers op overschot en jongeren ritme te laten opdoen. Bij Anderlecht was Vincent Kompany, die wel een fitte indruk geeft op training, slechts toeschouwer, Philippe Sandler en Anthony Vanden Borre deden evenmin mee. KV Oostende kwam op voorsprong dankzij een owngoal van Chipciu (1-0), Vargas maakte de 2-0. Voor RSCA kon Kiese Thelin milderen, maar in het slot legde Guri de 3-1-eindstand vast. Rajsel miste een penalty, bij KVO vierden Palaversa en D'Haese hun rentree na blessureleed. (PJC)

