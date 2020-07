Exclusief voor abonnees Anderlecht tegen Saint-Étienne en Lille Voetbal 02 juli 2020

Anderlecht heeft alsnog zijn oefenprogramma gecommuniceerd aan de media. Naast wedstrijden tegen Charleroi (4/7) en STVV (11/7, beide achter gesloten deuren, zelfs voor de pers) zijn er ook matchen tegen Saint-Étienne en Lille. De partij tegen Saint-Étienne op 18/7 is op verplaatsing, RSCA ontvangt Lille op Neerpede of in Tubeke op 1/8. Op 24 of 25/7 spart Anderlecht ook nog tegen Lyon, de onderhandelingen lopen. (PJC)