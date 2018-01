Anderlecht-target Vranjes op ramkoers met AEK Athene 00u00 0

Ognjen Vranjes (28) doet er alles aan om naar Anderlecht te komen. Volgens Bosnische media wil de verdediger weg bij AEK Athene. Een vertrek is volgens hem onvermijdbaar. Vranjes is ongelukkig met de houding van zijn club en wil niet langer spelen of trainen bij AEK. De Bosniër - die ook kan rekenen op belangstelling uit Frankrijk en Italië - wil bovendien enkel naar Anderlecht. Paars-wit zag een eerste bod van 500.000 euro met verplichte aankoopsom van 2 miljoen euro geweigerd door AEK. Zij vragen maar liefst vijf miljoen euro. Vranjes hoopt dat de deal met Anderlecht zo snel mogelijk rondkomt. (PJC)