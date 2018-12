Anderlecht-target Benavente scoort 10 december 2018

Nu Cristian Benavente ook op de radar van Anderlecht staat, waren gisteren in het Vanden Stock-stadion heel wat ogen op hem gericht. De spelverdeler van de Carolo's speelde een onopgemerkte partij tot... de 89ste minuut. "Dan komt het er toch op neer het hoofd koel te houden", lachte de Peruviaanse Spanjaard. "Maar ik denk niet dat we dit punt gestolen hebben. Aan de rust hadden we immers voor kunnen staan."