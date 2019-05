Exclusief voor abonnees Anderlecht supportert voor Mertens en Goffin 31 mei 2019

Nooit genoeg teambuilding. Een Anderlecht-delegatie was de voorbije dagen in Parijs op Roland Garros. Spelers Sven Kums en Thomas Didillon, teammanager Gunther Van Handenhoven, perschef Marie Verbeke, sponsoring manager Lisa De Croocq en materiaalman Simon Schoonjans woonden wedstrijden van onder anderen Elise Mertens en David Goffin bij. RSCA was in Parijs op uitnodiging van gezamenlijke sponsor BNP Paribas. (PJC)

