Anderlecht riskeert boete voor flessengooier 25 februari 2019

00u00 0

Al in de 4de minuut legde Wesley het Vanden Stockstadion het zwijgen op. Die vroege tegengoal deed in de spionkop van Anderlecht al meteen een paar potjes overkoken. Bij één Anderlechtfan was de frustratie al zo groot dat hij zijn plastic flesje water naar het hoofd van Wesley keilde. In de eerste helft werd er nog één en ander op het veld gegooid. De stadionomroeper deed een oproep om ermee te stoppen, maar Anderlecht krijgt ongetwijfeld een boete voor het gooien van projectielen op het veld. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN