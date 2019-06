Exclusief voor abonnees Anderlecht polste Vermaelen 08 juni 2019

Een telefoontje vond reeds plaats. Anderlecht heeft bij Thomas Vermaelen (33) gepolst of hij zin heeft in een transfer naar de Belgische recordkampioen. Vermaelen houdt zijn antwoord voorlopig in beraad, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat hij naar de Jupiler Pro League komt. Er is veel belangstelling, zo deed het Griekse Olympiakos hem al een concreet voorstel. Vermaelen is einde contract bij Barcelona en dus transfervrij. (PJC)