Anderlecht op zucht van Franse keeper 11 juni 2018

00u00 0

Thomas Didillon moet de nieuwste aanwinst van Anderlecht worden. Luc Devroe staat op een zucht van een akkoord met FC Metz én de 22-jarige doelman over een meerjarig contract. Didillon is een voormalige Franse jeugdinternational, maar speelde dit seizoen slechts acht competitiewedstrijden voor Metz, mede door blessureleed. De verwachting is dan ook niet dat RSCA Didillon haalt als titularis - dat moet nog steeds Matz Sels worden, de onderhandelingen met Newcastle lopen -, wel dat hij de concurrentie aanscherpt. Voor Boy de Jong is er wellicht geen plek meer op Neerpede. Kiese Thelin geniet belangstelling van Bologna, maar de Zweed wil de voorbereiding bij paars-wit aanvatten. (PJC)