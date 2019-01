Anderlecht op Autosalon Even weg van malaise "PO1 missen is geen optie" 24 januari 2019

Anderlecht heeft overwinningen en punten nodig, maar tussendoor moet er ook aan de sponsors gedacht worden. Gisteren bracht de hele A-kern en staf een bezoek aan de Audi-stand op het Autosalon. Al ging het toch snel over de sportieve malaise. "Ik zag beterschap", zei assistent-coach Pär Zetterberg. "Van de 25ste minuut tot aan de rust zag ik tegen Gent weer het Sporting dat ik wil zien. Een Anderlecht dat de bal wil. Dat was voordien niet altijd zo. De trainer wil het op zijn Nederlands doen en in driehoekjes voetballen. Alleen moeten we stabieler worden, dat een hele wedstrijd doortrekken én de nul weer leren houden. Soms moet één goaltje genoeg zijn." De kern moet nog uitgedund worden. "Elke dag trainen met drie elftallen, dat werkt niet. We hebben te veel misnoegde spelers. Anderzijds denk ik dat we nog twee extra aanwinsten nodig hebben." Kara Mbodj: "Play-off 1 missen is geen optie. Maar we gaan moeilijk met de druk om. De anciens moeten de jongeren hiermee helpen." (SJH)

