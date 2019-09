Exclusief voor abonnees Anderlecht ontslaat nu ook Van Handenhoven 05 september 2019

00u00 0

Het regent ontslagen op Anderlecht. Nadat RSCA perschef Marie Verbeke de laan uitgestuurd had, heeft het nu ook afscheid genomen van teammanager Gunter Van Handenhoven (40). De nieuwe staf was niet tevreden over hoe Van Handenhoven, een paar jaar geleden nog getipt als opvolger van toenmalig manager Herman Van Holsbeeck, zijn functie invulde. De voormalige profvoetballer, die sinds 2010 op Neerpede werkte en ook in doel stond bij de RSCA Legends, was nochtans graag gezien in de kleedkamer. Wie hem moet vervangen, is onduidelijk. Met Tom Colpaert en Tine Geerardyn heeft paars-wit nog twee teammanagers in dienst. Ook één van de materiaalmannen, Simon Schoonjans, is weg op Neerpede.

