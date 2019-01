Anderlecht onderhandelt nog met Ferreyra, Gomes en Komlichenko plan-B 30 januari 2019

Facundo Ferreyra. Volgens Portugese media wordt hij de nieuwe aanvaller van Anderlecht. De 27-jarige Argentijn, gisteravond nog op de bank tegen Boavista (5-1), zit op een zijspoor bij Benfica. Hoewel men in Portugal gewag maakte van een akkoord op clubniveau - het gaat volgens lokale collega's om een uitleenbeurt van achttien maanden, waarbij Anderlecht een groot deel van het monsterloon (2,2 miljoen euro netto per jaar) overneemt -, wordt dat bij paars-wit ontkend. De onderhandelingen zijn wel aan de gang. Michael Verschueren vertoefde gisteren in Lissabon voor de ECA (European Club Association) en maakte van de gelegenheid gebruik om ter plekke te praten. Ferreyra zelf sluit niet uit dat hij naar België komt. "Het kan, ja", zei hij toen we hem aan de telefoon kregen. "Maar ik heb allerminst weet van afrondende gesprekken." Ook Espanyol Barcelona en Sassuolo zijn in de running voor de Zuid-Amerikaan, die mogelijk een grotere competitie dan de Belgische verkiest. Ferreyra is een killer in de box, behoorlijk snel en heeft presence.

