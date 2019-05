Exclusief voor abonnees Anderlecht oefent tegen Oudenaarde 31 mei 2019

Een traditie in ere hersteld. Anderlecht speelt op zaterdag 29 juni om 18 uur vriendschappelijk tegen Oudenaarde. De laatste jaren was dat een vaste tegenstander in de voorbereiding, tot Hein Vanhaezebrouck vorig seizoen enkel tegen topploegen wilde sparren. Zoals eerder gemeld start Vincent Kompany de oefencampagne met een derby tegen RWDM (zaterdag 22/6 om 18 uur). De fandag is op 14 juli in het stadion. (PJC)