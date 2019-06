Exclusief voor abonnees Anderlecht oefent tegen Ajax 18 juni 2019

00u00 0

Officieel is de wedstrijd nog niet vastgelegd, wél hebben de bevriende clubs Anderlecht en Ajax de intentie om net als vorige zomer onderling te oefenen. Toen ging de wedstrijd door in het Olympisch Stadion in Amsterdam, deze keer zou de match in Brussel afgewerkt worden. Bedoeling is om de wedstrijd op 6 juli te laten doorgaan, al start de Tour die dag in onze hoofdstad. "We wachten nog op de goedkeuring van alle autoriteiten", liet Michael Verschueren optekenen. Fysiektrainer Alessandro Schoenmaker ruilt Anderlecht trouwens voor Ajax. Anderlecht voert gesprekken met twee kandidaten en hoopt snel een opvolger voor Schoenmaker aan te stellen. (TTV/SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis