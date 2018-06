Anderlecht, met Vranjes, neergestreken op stage in Mierlo 26 juni 2018

Hein Vanhaezebrouck selecteerde voor de vijfdaagse stage niet minder dan 32 spelers: de doelmannen Didillon, Boeckx, de Jong, Moutha-Sebtaoui; de verdedigers Najar, Appiah, Saelemaekers, Sowah, Vranjes, Milic, Bornauw, Delcroix, Sa, Obradovic, Dante, Cobbaut; de middenvelders Kums, Trebel, Sambi Lokonga, Kayembe, Makarenko, Saief, Chipciu, Morioka, Gerkens; en de aanvallers Musona, Amuzu, Adzic, Abazaj, Dimata, Dauda en Ganvoula. 's Morgens had de groep nog een duurloop van 10km afgewerkt. Daaraan had ook voor het eerst aanwinst Ognjen Vranjes deelgenomen. 's Namiddags hield Vanhaezebrouck een veldtraining. Daarop ontbrak Vranjes. Omwille van vriendschappelijke interlands met Bosnië duurde zijn seizoen iets langer en dus krijgt hij nu een aangepast programma. Milic heeft last van een ontsteking aan de achillespees en traint individueel. Ook Dimata en Adzic moeten het met lichte kwaaltjes kalm aan doen. Voorzitter Marc Coucke en manager Luc Devroe brachten gisteren aan bezoek aan de spelers in Holland en woonden er de eerste training bij. Vrijdag staat de enige vriendschappelijke wedstrijd van de stage op het programma tegen PAOK Saloniki. (MJR)

