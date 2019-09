Exclusief voor abonnees Anderlecht loot Moeskroen 27 september 2019



Het moeizame (beker)parcours van Anderlecht en Kompany leidt begin december naar Royal Excel Moeskroen. Uitgerekend daar waar paars-wit het traditioneel al lastig heeft. Dé topper in de achtste finales van de Croky Cup is evenwel Antwerp versus Genk. Club Brugge trekt naar de buren in Oostende, Gent mag naar Charleroi, terwijl Standard Rebecq op bezoek krijgt - het kneusje uit de tweede amateurklasse dat Cercle uitschakelde. 't Was overigens al zestien jaar geleden dat een club uit de toenmalige vierde klasse zo ver geraakte in de beker. Denderhoutem wipte toen Bergen met 2-3, waarna het een ronde later sneuvelde tegen Moeskroen. De achtste finales vinden plaats op 3, 4 en 5 december. (NP/LPB)